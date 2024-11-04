На стреду Округли стол о язикох меншинских заєднїцох Войводини

НОВИ САД – На стреду 6. новембра, на 12 годзин на Трибини младих у Културним центре города Нови Сад (Католїцка порта 5, II поверх) будзе отримани Округли стол Язики меншинских заєднїцох Войводини – успихи и проблеми. Округли стол орґанизує Дружтво за українски язик, литературу и културу Просвита з нагоди означованя Дня українского язика и писменосци.

На сходзе ше будзе бешедовац о положеню меншинских язикох у Войводини у обласцох информованя и образованя, о конкретних успихох и проблемох у спомнутих обласцох остатнї роки, о институцийней потримовки, о способох очуваня меншинских язикох, методох унапредзованя и промовованя, уплїву медийох и сучасней комуникациї.

Представнїки Националних совитох националних меншинох и медийох на меншинских язикох представя стан у обласцох образованя и информованя, наглаша успихи и проблеми зоз хторима ше стретаю. Тиж так будзе слова о локалних повельох як инструмента защити меншинских язикох у Европи, на прикладох локалних самоуправох Канїжи, Кули и Сримскей Митровици.