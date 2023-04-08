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На стреду схадзка Управного одбору Заводу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 33 Опатрене

НОВИ САД – У нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, Матици сербскей 15, на стреду 12. априла на 10 годзин будзе отримана 13. Схадзка Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох.

Схадзку зволал предсидатель УО Серґей Тамаш и предложел 5 точки Дньового шора. Медзи иншим будзе ше приношиц одлуку о розподзельованю средствох по обласцох зоз Конкурсу як и приношиц одлуку о розписованю Конкурсу за суфинансованє програми и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

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