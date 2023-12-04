На стреду швето св. Николая

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 6. децембра у парохиї св. оца Миколая означи ше швето св. Николая, арихиепископа чудотворца, а дзень пред тим после Саночного, коло 17:45 дзеци зоз програму дочекаю св. Миколая же би им подзелєл пакецики.

Як визначел парох керестурски о. Влaдислав Варґа, уплацени по тераз 232 пакецики, од котрих прейґ учителькох у школи и на парохиї идентификовани 59 дзеци. Велї вирни ше одволали финансовац пакецики за дзеци котри нє маю таки можлївосци и, як гварел, ище дзепоєдни вирни ше наявели помогнуц. Отец Варґа ище додал же ше барз радує же керестурци наисце жию дух свойого покровителя. Як писня гвари „О, хто, хто Миколая люби! О, хто, хто, Миколаю служи..ˮ вец шицки можеме и чекац же „Тому святий Миколай на всякий час помагай!ˮ.

Члени Церковного одбору каждого року тиж дарую 10 пакецики. Зоз шицкого годни покриц и дарунки за особи котри ше у Каритасу стретаю на штварткових стретнуцох.

Пакецики ше могло приявиц на парохиї, по цени од 600 динари.

Нє треба забуц и же ше 6. децембра означи и 5-рочнїца од снованя Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре.