На Стретнуцу националних меншинох наступи и Дружтво Руснацох зоз Суботици

СУБОТИЦА – Дружтво Словенцох Триґлав зоз Суботици, на штварток, 4. децембра на 18 годзин у Читальнї городскей библиотеки орґанизує СУМУС – Стретнуце националних меншинох, крачунски концерт на хторим ше представя шпивацки ґрупи зоз КУД-ох.
Кажда национална меншина будзе мац нагоду представиц ше зоз новорочнима шпиванками, рецитациями.
На концерту будзе наступац Дружтво Руснацох зоз Суботици, здруженє Личанох, мадярске здруженє, греческе, сербско-русийске, нємецке и словенске.
Поволани шицки най приду на концерт, дзе годни уживац у предкрачунскей атмосфери.