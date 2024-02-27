На штварток будзе цалоноцне бдиниє пред Святима Тайнами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Цалоноцне бдиниє пред Святима Тайнами почнє зоз вечаршу Службу Божу на штварток, 29. фебруара, на 17:00 г.

После служби, Хресну драгу вимодля дзеци, а потим Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпива духовни писнї зоз медитацию и молитву зоз намиренями.

Од 20 годзин заєднїца „Пророки” будзе шпивац духовни шпиванки зоз медитациями котри приблїжа присутних блїжей ґу Господу. Чин благослову зоз Св. Тайнами порихта присутних ґу молитви у цихосци до рана, по раншу Службу Божу, зоз котру ше закончи бдиниє.