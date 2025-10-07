На штварток Гуманитарни вашар у Дзецинским тижню

ДЮРДЬОВ –У дюрдьовских образовних установох, пондзелок, 6. октобра почало означованє Дзецинского тижня, того року мото Мам право бавиц ше, шмеяц ше, розвивац мрию, твориц.

У Основней школи (ОШ) Йован Йованович Змай, и у Предшколскeй установи (ПУ) Дзецинство оддзелєнє Дюрдєвак школяре и дзеци буду мац рижни активносци.

Дзеци зоз ПУ буду мац спортски дзень, буду патриц представи, мальовац, нащивя валалску библиотеку. На штварток 9. октобра на 9:30 годзин на пияцу почнє Гуманитарни вашар на котрим буду предавац рижни предмети.

Школяре зоз ОШ буду писац состави на тему дзецинского тижня, школярски парламент будзе презентовац здраву поживу.

До Школи, цали тидзень, мож принєсц стари папер, картон и ґуми, за цо задлужени парняцки тим. Назберани папер и картон ше на Пияцу квеца у Новим Садзе зачера за квеце и саднїци котри посадза до двора.

Подобова секция од старих ґумох направи канти за шмеце. Орґанизовани будзе и спортски дзень.

До школи того тижня мож придац и шмати, обуй и ботоши, а Школа ше остара же бих их достали школяре котрим таке найпотребнєйше.

Школяре буду мац ище рижни акциї, за котри задлужени школски секциї, а до активносцох буду уключени и родичи.

Означованє Дзецинского тижня будзе по пияток, 10. октобра.