На штварток почина Еґзит

НОВИ САД – Концом тижня, почнє Еґзит фестивал на Петроварадинскей твердинї. Того року фестивал будзе тирвац од 6. по 9. юлий.

На 40 бинох и зонох хтори буду поставени ширцом твердинї нащивителє годни слухац и патриц познатих уметнїкох, музичарох, перформерох и уживац у рижнородней програми. Програму фестивалу мож опатриц на тим сайту.

Орґанизаторе наявюю же тогорочне виданє фестивалу будзе найнащивенше до тераз, бо очекую вецей як 200.000 нащивительох зоз вецей як 120 державох. Же Eґзит вецей як музика, шведочи факт же и того року, попри музики и наступох познатих ґрупох буду и рижни активациони, забавни и авантуристични активносци.

Фестивалски єднодньово уходнїци за штварток, пияток и соботу предава ше за 3.990 динари, а за нєдзелю 3.390 динари. Уходнїци доступну на сајту фестивалу, як и на Ґиґстикс предайних местох и онлайн.