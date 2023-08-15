На штварток почина XVII Шветови конґрес РРЛ

НОВИ САД – XVII Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ) и XI Шветови форум младих РРЛ будзе отримани од 17. по 19. авґуста Новим Садзе.

Програма XVII Шветового конґресу РРЛ:

Штварток, 17. авґуст, Коцур и Нови Сад

16–17 г. Приход до Коцура (Месна заєднїца Коцур, Каритас, Грекокатолїцка церква Покрови Пресвятей Богородици, Етно клуб Одняте од забуца, Подручна канцелария Националного совиту рускей националней меншини),

19–20 г. Приход до Нового Саду (Руски културни центер, Грекокатолїцка церква св. апостолох Петра и Павла),

20:30 г. Отверанє 60. Самостойней подобовей вистави Влади Нярадия (Културни центер Войводини Милош Црнянски),

20:45 г. Заєднїцки поетски вечар поетесох и поетох Русинох/Руснацох/Лемкох, (Руски културни центер),

21 г. Перша схадзка Шветовей ради РРЛ,

Пияток, 18. авґуст, Нови Сад (Филозофски факултет)

9:30 г. Святочне отверанє XVII Шветового конґресу РРЛ зоз Пленарним зашеданьом (Амфитеатер Филозофского факултета),

11 г. Павза,

11:10 г. Предлуженє першого пленарного зашеданя зоз звитами предсидателя Шветовей ради РРЛ и предсидательох конґресових членїцох-орґанизацийох,

13 г. Нащива Матици сербскей делеґациї Шветового конґресу РРЛ,

15:30 г. Отверанє Медзинародного науково-фахового сходу Сучасна русинистика – нєшка и у будучносци з пленарнима рефератами и представяньом филма о Подкарпат`ю,

16:30 г. Робота по конґресових комисийох – КК XVII ШК РРЛ

– за културу РРЛ, КК XVII ШК РРЛ

– за просвиту и язик РРЛ, КК XVI ШК РРЛ

– за историю РРЛ, КК XVII ШК РРЛ

– за информованє и видавательну дїялносц, КК XVII ШК РРЛ

– за медзисобне сотруднїцтво членских орґанизацийох ШК РРЛ,

– розвой туризму и виробок проєктох ШК РРЛ

(окремни просториї Филозофского факултета),

16:30 г. Зашеданє XI Шветового форуму младих РРЛ,

20:30 г. Друга схадзка Шветовей ради РРЛ (Руски културни центер),

Собота, 19. aвґуст, Нови Сад и Руски Керестур

8:30 г. Реґистрация делеґатох (Амфитеатер Филозофского факултету),

9 г. Друге пленарне зашеданє,

11 г. Павза,

11:10 г. Предлуженє Другого пленарного зашеданя,

12:40 г. Перше зашеданє нововобраней Шветовей ради ШК РРЛ,

13:10 г. Треце пленарне зашеданє,

14:30 г. Одход до Руского Керестура,

17 г. Заєднїцка културно-уметнїцка програма зоз театралну представу на руским язику (Дом култури Руски Керестур),

18 г. Обиходзенє Руского Керестура (Катедрала св. Миколая, Водица, Национални совит рускей националней меншини, Днї керестурскей паприґи и др.),

Предсидатель Орґанизацийного одбору XVII ШК РРЛ и Рускей матки проф. др Михайло Фейса, (тел. 062 590 341).