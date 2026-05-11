На штварток реприза „Чарного лебеда” пред новосадску публику

НОВИ САД – Реприза представи Чарни лебед по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича будзе виведзена на штварток, 14. мая у Руским културним центру (РКЦ), у Улици Йована Суботича 8. Представа почнє на 20:08 годзин, а уходнїца кошта 400 динари.
Представу у чечуцей театралней сезони 2025/26. поставя Драмски студио Звонимир Павлович Руского културного центру Нови Сад, режирал ю Славко Винаї, а у трочленим ансамблу наступаю Ивана Чордаш (Саломе), Борислав Сакач (Гадар) и Дарко Маньош (Гад).
Премиєра Чарного лебеда була штредком априла, потим є бавена на58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, а тераз будзе єй треце виводзенє.
Попри режиї, Славко Винаї и автор сценоґрафиї. Асистент режиї Саша Сабадош, автор музики и ефектох Йован Бєлица, музични продуценти Мирослав Пап и Ненад Илич, а суфлерка и инспициєнтка Ася Папуґа. Дизайн шветла Ириней Гудак, а продуцент представи Владимир Сивч.