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На штварток Скупштина СУБНОР, приступ шлєбодни

автор А. Медєши
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РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме борцох и резервних воєних старшинох, односно у Пензионерским доме на штварток, 19. октобра у Фрушкогорскей улїци у Руским Керестуре, будзе отримана скупштина Месней орґанизациї Союзу здруженя борцох народно-ошлєбодительних войнох Сербиї (СУБНОР) Руски Керестур.

Скупштина заказана понеже ше обнавя робота Месней орґанизациї СУБНОР, та ше з тей нагоди будзе виберац єй предсидатель, заменїк предсидателя, подпредсидатель, секретар, касир и записнїчар.

До орґанизациї годни приступиц почитователє, потомки чийо предки участвовали у войни од 1941. по 1945. рок, и учашнїки у войнох од 1990. по 1999. рок.

Скупштина заказана на 18 годзин.

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