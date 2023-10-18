На штварток Скупштина СУБНОР, приступ шлєбодни

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме борцох и резервних воєних старшинох, односно у Пензионерским доме на штварток, 19. октобра у Фрушкогорскей улїци у Руским Керестуре, будзе отримана скупштина Месней орґанизациї Союзу здруженя борцох народно-ошлєбодительних войнох Сербиї (СУБНОР) Руски Керестур.

Скупштина заказана понеже ше обнавя робота Месней орґанизациї СУБНОР, та ше з тей нагоди будзе виберац єй предсидатель, заменїк предсидателя, подпредсидатель, секретар, касир и записнїчар.

До орґанизациї годни приступиц почитователє, потомки чийо предки участвовали у войни од 1941. по 1945. рок, и учашнїки у войнох од 1990. по 1999. рок.

Скупштина заказана на 18 годзин.