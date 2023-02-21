На штварток Стретнуца и Пратки у Матки

НОВИ САД – На штварток 23. фебруара зоз початком на 18 годзин у Клубу аматерох Руского културного центру (Йована Суботича 8) будзе отримане ище єдно Стретнуце у Матки, а друженє ше од 20 годзин предлужи на Маткових праткох.

З тей нагоди госц на Стретнуцу у Матки будзе єден зоз найстарших членох Дюра Латяк. Славко Винаї зоз нїм побешедує о його роботи, алє и о його видзеню стану у литератури, култури…

У предлуженю од 20 годзин буду и Пратки у Матки на хторих членїци Здруженя женох „Олория” зоз Дюрдьова порихтаю интересантну роботню. За добре розположенє буду задлужени гудаци.

„Прадки у Матки” проєкт хтори орґанизую млади Руского културного центра зоз потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и отворени є за шицки ґенерациї!