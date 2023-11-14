На штварток шветочне подписованє контрактох о додзелєних средствох зоз Буджетского фонду

БЕОҐРАД – Шветочне подписованє контрактох о додзельованю средствох зоз Буджетского фонда за национални меншини будзе у Палати Сербия (Булевар Михайла Пупина ч. 2, Нови Беоґрад) на штварток 16. новембра, на 11 годзин у Сали 368.

Контракти зоз представнїками орґанизацийох националних меншинох подпише министер за людски и маншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов.

На церемониї подписованя буду присуствовац орґанизациї хторим после реализованого конкурсу додзелєни средства зоз Буджетского фонду за национални меншини у 2023. року за програми и проєкти зоз обласци култури.