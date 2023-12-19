На штварток у Заводу преподаванє о нєматериялним културним нашлїдствe

НОВИ САД – Преподаванє о нєматериялним културним нашлїдстве и можлївосцох його очуваня, хторе отрима др Татяна Буґарски, координатор за нєматериялнe културнe нашлїдство за Войводину будзе на штварток, 21. децембра, на 15 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

Нєматериялнe културнe нашлїдство (НКН) оддавна у домену интересованя етнолоґох, етноґрафох и других фаховцох и любительох традициї, алє тото цо у фокусу Унесковей конвенциї о очуваню нєматериялного културного нашлїдства, хтора принєшена у Паризу 2003. року, то одношенє нашлїдства и тих цо го пестую, чуваю и доживюю як часц своєй култури. Сербия ратификовала тоту конвенцию 2010. року. У медзичаше основани Национални реґистер НКН до котрого по тераз уписани 57 елементи и орґанизована мрежа фахових целох и институцийох за очуванє НКН. У рамикох тей мрежи, др Татяна Буґарски координатор за нєматериялнe културнe нашлїдство за Войводину.

З тей нагоди буду представени домени живого нашлїдства, мири його очуваня, законски рамики и искуства на основу приклада добрей пракси у швеце и у нас.