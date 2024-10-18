У Заводзе отримани вечар о творчосци Михайла Ковача

НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох вчера отримани перши интерактивни поетски вечар зоз сериялу З културу на ТИ: розгварки о руских дїячох, а на початку тема була творчосц учителя Михайла Ковача.

З тей нагоди, о живоце и литературней творчосци Михайла Ковача бешедовали др Ана Римар Симунович и директор Заводу Саша Сабадош, а тиж ше и порядна публика подїйох у тей нашей институциї одволала на поволанку же би пречитали даєдни вибрани стихи з Ковачовей творчосци по своїм виборе и афинитетох.

Нови и иншаки формат подїї, квалитетни собешеднїки и вельки поета и писатель чия творчосц оформела руску литетатуру як тема, були достаточни же би ше перша подїя у сериялу З културу на ТИ удала аж и понад обчекованьох орґанизатора и нащивительох.