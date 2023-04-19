На Шветли пондзелок з владиком

КОЦУР – На Шветли пондзелок, другого дня Велькей ноци, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре на концу шицких богослуженьох було мированє парохиянох. Тот дзень у коцурскей парохиї зоз своїм присуством возвелїчал и владика кир Георгий Джуджар.

На 10 годзин була Архиєрейска Служба Божа зоз нашим владиком Джуджаром, а зоз нїм сослужел и декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац. Святочносци богослуженю допринєсол и хор КПД „Карпати” з Вербасу, котре хористи з тей нагоди зоз своїм шпивом прикрашели.

У казанї владика кир Георгий Джуджар здогаднул шицких вирних на значносц швета Воскресеня Христового, а як визначел, най шветло того воскресеня змоцнї нашу надїю и нашу виру до нашого воскресеня и до вичного живота котри нас шицких чека и котри нє будзе мац конца. З тима думками повинчовал шицким щешлїви благословени швета Воскресеня Христового.

И у вечаршей Служби Божей на 19 годзин було мированє шицких присутних вирних.

На Шветли вовторок богослуженя отримани як и пондзелок.