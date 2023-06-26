На швето Рождества Йоана Хрестителя означени Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 24. юния, на швето Рождество Йоана Хрестителя, лєбо Яна, у Водици, означени и Школярски дзень.

Службу служели парох коцурски о. Владислав Рац, парох керестурски о. Владислав Варґа, а после споведзи школярох и вирних до Служби им ше приключели и капелан о. Владимир Медєши, индїйски парох и помоцни капелан керестурски о. Михайло Шанта, та капелан о. Ярослав Варґа.

После Служби Божей зоз процесию священїки, школяре, їх родичи и други вирни пришли ґу Лурдескей пещери и помодлєли ше Мацери Божей.

По законченю, школяре свойо друженє предлужели зоз закуску и бависком.

Уж по традициї, на Яна до Водици приходза школяре зоз Керестура, Коцура, Нового Саду и других местох подзековац Мариї Водицовей за успишно закончени школски рок.