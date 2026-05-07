На швето святого Георгия пошвецене младе жито

НОВИ САД – Швето великомученика святого Георгия, Дзуря означене вчера, 6. мая у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла.

Раншу Службу Божу служел новосадски парох о. Дарко Рац и у казанї здогаднул на живот и страданє святого Георгия. Тиж потолковал и як святи Георгий представени на образох и цо символизую елементи хтори приказани на икони. Апостол читал и на служби дзияковал Александар Саванович.

По служби пошвецене жито, хторе було зложене до штирох снопчкох, хтори були обрацени на штири боки швета. Молитви, зоз хторима парох о. Дарко Рац пошвецел жито, були на руским язику. Младе жито за пошвецанє порихтали члени Церковного одбору дзень пред шветом.

Священїк Рац повинчовал шицким Георгийом и Дюром имени дзень и з тей нагоди одшпиване Многолїтствиє. Вирни могли вжац пошвецене младе жито и зоз тим однєсц благослов до свойого дому.

Члени Церковного одбору, хторим мено Дюра порихтали ошвиженє у церковней порти.