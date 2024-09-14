На Тамбурка фесту участвовали и браца Молнарово зоз Дюрдьова

НОВИ САД – Зоз Тамбурову променаду, параду фиякерох по улїцох Нового Саду, штварток, 12. септембра почал 17. Шветови тамбурка фест 2024. Медзи младима тамбурашами участвовали и браца Иван и Владимир Молнарово зоз Дюрдьова.

Тамбурова променада у Новим Садзе почала кед рушел дефиле фиякерох и превожел ше по улїцох. На Площи шлєбоди на главней бини наступели млади тамбураше зоз вецей войводянских школох тамбури. Вецей як сто младих тамбурашох вєдно одграли єдну композицию, а потим ше представели вецей школи тамбури.

На ревиї младих тамбурашох на Площи шлєбоди представел ше и Центер тамбурашкей култури зоз Нового Саду у чиїм составе були и Иван и Владимир Молнар зоз Дюрдьова. Вони гварели же єст уж пейц роки як упарто граю и вежбаю, Иван на басу, а Владимир на бас приму и же су барз щешлїви же наступели на Шветовим тамбурка фесту.