На текийох грекокатолїцка Служба Божа будзе на вовторок

ТЕКИЇ – У Церкви Шнїговей Мариї на Текийох у Петроварадину, швето Вельки Текиї почнє ше означовац на вовторок, 4. авґуста.

Першу службу будзе на старославянским язику на 15:30 годзин.

Споведац ше годно од 15 годзин, на 17 годзин будзе служба на мадярским язику, а на 19 годзин понтификална служба на горватским язику зоз процесию.

На дзень Шнїговей Мариї, лєбо Вельких Текийох програма почнє зоз Хрестну драгу на 8 рано, служба на мадярским будзе на 9, а понтификална служба на горватским на 11, и на 19 годзин.

У Водици на Шнїгову Марию будзе Служба Божа и Молебен на стреду, 5. авґуста вечар.