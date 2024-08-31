На Традицийней манифестациї и штанд ФК ,,Русин”

На Традицийней манифестациї ,,Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре ФК ,,Русин” участвує уж дзевец роки, и на своїм штанду предава сувенири, шали, маїци зоз Русиновим гербом, алє штанд окреме мож препознац по смачней прашецини и баранчецини хтору понукаю.

И тогорочна XII ,,Паприґияда” нє прешла без штанду ФК ,,Русин”, на хторим ше и того року понукало вельо єдзеня, алє тиж и сувенири и маїци зоз гербом ФК ,,Русин”.

Слово о младих хлапцох зоз Управи ФК ,,Русин” хтори ше прилапели такей роботи и зоз потримовку старших и искуснєйших людзох зоз Управи и фодбалерох, тото орґанизованє и друженє функционує уж роками.

Шицко предали

Єден зоз найзаслуженших на Русиновим штанду бул Денис Югик, хтори ше остарал же би кажди купец хтори пришол достал цепле єдзенє. Вше ше шицке месо на штанду предало, аж ше глєдало ище єдну порцию.

– Надумали зме участвовац на ,,Паприґияди” же бизме финансийно помогли Фодбалскому клубу ,,Русин”. Так нам пришло на розум же би ФК ,,Русин” мал штанд, же би ше понукало єдзеня и сувенири, и же би ше, през добре друженє Управи и фодбалерох, заробело и помогло клубу. Кед бизме поровнали перши рок кед зме участвовали и як то тераз випатра, гварел бим же розлика велька, медзитим каждого року учиме, вше ше случує дацо нове. Перши рок зме мали даскельо прашата и баранче и думали зме же анї тото нє предаме, но велї людзе ше одволали и кед чули прецо ше то роби, дзечнє помогли ФК ,,Русин”. Звекшали зме количество з роками, та тераз маме коло 20 печени прашата и баранчата. Думам же вецей од того нє будземе мац, бо нє можеме постарчиц шицко, од самого рихтаня, до печеня и приношеня на штанд. Прешлих рокох зме мали два окремни штанди, дзе ше на єдним понукало єдзеня, а на другим сувенири зоз гербом ФК ,,Русин”. То нє барз функционовало кед було роздвоєне, так же тераз маме єден штанд, цо ше указало як лєпше ̶ толкує Денис.

Як гвари Денис, реакциї людзох з валалу були позитивни, нєсподзивали ше кед видзели же ФК ,,Русин” понука и єдзенє на своїм штанду, нє лєм сувенири, так же то уж постало як даяка традиция же су на керестурскей ,,Паприґияди” каждого року.

̶ Пририхтовац зме ше почали ище кед бул Ноцни турнир, догваряли зме ше же дзе купиме прашата и баранчата и дзе их упечеме. Патриме углавним же би то були людзе зоз валалу, же би ше и нашим людзом помогло, тиж же бизме месо упекли у Керестуре пре превоз. Того року ше пекло на двох локацийох, у Лалитю и у Руским Керестуре, и шицко почало од рана. У Керестуре ше рихтало дзевец єдинки за хтори бул задлужени Иличич, а у Лалитю три, так же коло 10 годзин рано були упечени дзевец єдинки и почали зме предавац. Добре зме ше орґанизовали и мерковали же би на штанду вше було єдзеня, так же як зме месо доставали такой зме го и предали, а на нову туру ше нє чекало длуго. Кажде знал цо ма робиц, хто идзе по месо, хто идзе до набавки, хто задлужени за сувенири, хто реже, предава, хто на мераню меса, бо зме уж убавени тим. Особнє сом презадовольни як прешла тогорочна ,,Паприґияда” и наздавам ше же нарок будзе ище успишнєйша – гварел нам Денис Югик, член Управного одбору ФК ,,Русин”.

„Пилот” проєкт прероснул до традициї

На початку було скромнєйше, док остатнї роки штанд ФК ,,Русин” численши, орґанизованши и вельо вецей понукаю, та так представя єден зоз найнащивенших штандох на ,,Паприґияди”.

Нововибрани предсидатель ФК ,,Русин”, Желько Орос, задовольни з тогорочну Манифестацию и гвари же тераз мали и даяки новитети при сувенирох, алє тиж и смачне єдзенє по хторим штанд ФК ,,Русин” препознати.

– Дзевяти раз участвуєме на Традицийней манифестациї, дзе зме по тераз нє меняли змист на штанду, лєм зме го вше дополньовали и зоз новима идеями и предкладанями кажди рок унапредзовали. Идея о участвованю зоз штандом на Mанифестациї нам пришла на розум так же ше то предложело на схадзки хтору зме отримали, достали зме ище додатни финансиї за ФК ,,Русин”, участвовали зме и шицко цо ше заробело остало у клубу. Кед бим ше ,,огляднул” на перши роки кед зме участвовали на Манифестациї, гварел бим же то бул „пилот” проєкт, дзе зме вошли до тей приповедки так же зме предавали маїци зоз гербом ФК ,,Русин” и даскельо прашата. Пенєжи зме доставали так же зме орґанизовали ноцни турнири, медзитим жадали зме пойсц и крочай далєй, же би тота робота и приповедка преросла до дачого векшого и думам же ше нам поспишело. Тераз маме векши штанд, рижнородни сувенири, кед слово о єдзеню рихта ше коло двацец єдинки, и вецей людзе уключени до орґанизациї. Два днї пред Манифестацию ше шицко пририхтує, а на ,,Паприґияди” ше остава цали дзень, дзе зоз добру орґанизацию и през друженє Управи клуба и фодбалерох, цала робота на штанду чече без почежкосцох – гварел нам Желько Орос, предсидатель ФК ,,Русин”.

Маркетинґ и промоция клуба

Промововац клуб досц важне, а тота Mанифестация идеална за таке, так же на штанду ФК ,,Русин” могло найсц рижни сувенири у чарно–билей фарби.

– Участвовац на Традицийней манифестациї як цо то ,,Паприґияда” ФK ,,Русин” як институциї барз значи, понеже то нагода же би ше Управа клуба и бавяче зишли на єдним месце и представели свой штанд. Тиж ше ту стретаме и зоз нашима навиячами и людзми хтори нас потримую, дзе нам то през бешеду и друженє добри увод до початка сезони. Прешлих рокох сом на паприґиядох участвовал як фодбалер, а тераз и як фодбалер и як член Управи ФК ,,Русин” и можем повесц же зме тераз вельо орґанизованши и порихтанши и знаме цо нам шицко треба. Нови людзе ше уключели до орґанизациї, млади водза клуб и чувствує ше нову енерґию. Тераз шицко орґанизованше, цала инфраструктура и водзенє клуба на висшим уровню. Промовуєме клуб кед участвуєме на Манифестациї, алє думам же треба ище даяк людзом приблїжиц и указац цо и як ше роби у клубу, кельо ше часу уклада, алє думам же зме на добрей драги и же то людзе препознаваю – гварел нам Деян Павлович, секретар клуба.

Роботи управи же би ше злєпшало условия

Перспективна Управа ФК ,,Русин” на чолє зоз предсидательом Жельком Оросом и подпредсидательом Мирком Надьом роби на тим же би ше злєпшало условия. Найвецей ше робело на инфраструктури на стадиону, дзе поробени рижни роботи коло ошвиценя и озвученя, же би залївна система робела без гришки и трава на Ярашу була у цо лєпшим стану. Тиж направени нови столи и лавочки у просторийох за друженє, тераз ше роби на маркетинґу клуба, же би ше го подзвигло на висши уровень. Заплановани ище даяки проєкти и у наиходзацим часу треба же би були реализовани.