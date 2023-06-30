На вчерайшей схадзки СО Кула, найвецей бешеди о буджету

КУЛА – На вчера отриманей дзешатей схадзки Скупштини општини Кула, найвецей бешеди було о буджету општини.

Потим як руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Зоран Виґнєвич обгрунтовал першу точку, Предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2023. рок, слово вжал предсидатель општини Кула Дамян Милянич, хтори визначел же опредзелєни средства за черанку котловнїцох у Дому здравя у Кули. Зоз тим поступком будзе предлужени процес преходзеня зоз мазуту и угля на ґаз, а потим скоро шицки явни установи прейду на еколоґийно прилаплїви енерґенти.

Тиж, Милянич на схадзки визначел же опредзелєни средства за предлуженє вибудови дражки коло беґеля у населєних местох Кули и Червинки, як и же одобрени средства за реконструкцию старого будинку полициї, у хторим будзе библиотека и музей.

Присутни одборнїки, на тот завод, медзи иншим, поставели питанє о проєкту вибудови пешацко-бициґлистичней драги у улїци Маршала Тита у Кули и о його финансованю.

Друга точка Дньового шору тиж була вязана за буджет. Точнєйше, слово о Предкладу Одлуки о консолидованим Закончуюцим рахунку буджету општини Кула за 2022. рок и Звиту о окончованю Одлуки о буджету општини Кула за 2022. рок. У рамикох тей точки, одборнїки опозициї поставяли питаня о драгох до хотара и полєшованю, а прекоментаровали и ревизорски звит хтори, по їх думаню, ма одвитуюци нєправилносци. Милянич на тот завод гварел же буджет за отримованє драгох до хотара менши пре оправдани причини, з оглядом же вельки поверхносци державней жеми залапени з реституцию. И перша и друга точка були прилапени з векшину гласох.

Вєдно ше розправяло, а окреме одлучовало о точкох три и штири Дньового шору, односно о явно-приватних партнерствох у обласци системох явного ошвиценя и длугорочних випоручованьох цеплотней енерґиї зоз новоинсталованих котлох на ґаз, хтори векшина одборнїкох усвоєли.

После тих точкох, усвоєни и Предклад Одлуки о вибудову Плана детальней реґулациї за вибудов соларней електрарнї „Equinox Powerˮ на териториї катастарских општинох Сивец и Червинка.