На вечар „Одгуки ровнїни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 1. юлия, другого дня Фестивалу рускей култури „Червена ружаˮ, на 20 годзин почню „Одгуки ровнїни”, вечар фолклорних ансамблох зоз наших местох. После того на 21:30 годзин наступя госци зоз Гуменого зоз Републики Словацкей.

Шицки програми буду отримани у дворе школи „Петро Кузмяк”, а розвага зоз музику на просторе коло спортскей гали. Кед будзе падац диждж, програму ше отрима у Доме култури.

Орґанизатор фестивалу Дом култури Руски Керестур. Фестивал софинансовали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.