На Вельконоцним вашаре буду и кнїжки „Руского слова”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Каритас Вельконоцним вашаре хтори будзе на нєдзелю, 29. марца од 8 до 13 годзин у Виронаучней сали годно купиц и кнїжки хтори видала НВУ Руске слово, а шицки буду на знїженю 30 одсто.
На штанду Руского слова годно купиц найновши кнїжки за старших и за дзеци, а медзи нїма и Традицийни русински кувар, у хторим, єст и рецепт за єдла яки ше пририхтує на Пасху.
Годно купиц и кнїжку о Руснацох у Канади, Руски християнски календар 2026. дзецинску сликовнїцу Мойо перши слова, приповедки Воденїчка на стриберним потоку и велї други и нови, алє и скорейши виданя, по наисце вигодних ценох.