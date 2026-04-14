На Вельку ноц у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Вирни парохиї святого Архангела Михаїла у Ґосподїнцох, преславйовали найвекше християнске швето у церковним року – Воскресенє Господа Бога Исуса Христа зоз мертвих, Вельку ноц, Пасху Господню.

На Вельки пияток, 10. априла на 13 годзин була Вeчурня з покладаньом плащанїци до гроба, хованє Исусово. Велї парохиянє були помодлїц ше при Божому гробу.

Внєдзелю, 12. априла на перши дзень Велькей ноци на 8 годзин була Служба Божа котру служел о. Борис Холошняй котри шицким повинчовал тото вельке швето и пожадал же би го препровадзели у вешелю, здравлю и у добрим. После Служби пошвецени кошарки зоз пасхалним єдзеньом у церковней порти, дзе було красне число вирних, як домашнїх так и госцох зоз других местох и иножемства.

На други и треци дзень Велькей ноци, пондзелок, 13. априла и вовторок, 14. априла, Служби Божи були на 8 годзин. На други дзень було и мированє.