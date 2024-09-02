На Видавтельни конкурс 2025. сцигло 12 рукописи, векшина кнїжки за дзеци

НОВИ САД – Явни конкурс за Видавательни 2025. рок, котри за кнїжки порядно розписує НВУ „Руске слово”, тирвал од 1. януара и закончени є соботу 31. авґуста 2024. року.

На конкурс прейґ мейлу сцигло 12 нови рукописи, од того дзевец за дзеци. По конєц того року рукописи оценя и направя конєчни список за Видавательни 2025. рок представнїки НВУ „Руске слово” и комисия Видавательней дїялносци.

Комисия Видавательней дїялносци за едициї „Жридла”, „Дуга”, „Фундаменти” и „Верхи” у составе Ирина Гарди Ковачевич, академик Юлиян Тамаш и Ваня Дула. За виданя едициї за дзеци „Заградка” и „Русалка” одвичательна редакторка часопису „Заградка” Ясмина Дюранїн, а за младих авторох едицийох „МАКoff” и „Жридла” (у поради з комисию) одвичательна редакторка часопису МАК Марина Джуджар.

За публикациї з проєктох, спонзорствох и виданя медзиинституцийного значеня директор установи Борис Варґа.

До Видавательного плану за 2025. рок войду и кнїжки котри пре финансийни причини нє могли буц реализовани у тим и прешлих рокох, як и кнїжки котри од значеня за институцию, а конєчни список будзе обявени до конца того року.

Нови порядни явни конкурс за Видавательни 2026. рок за придаванє рукописох и обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, драми, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих, будзе розписани 1. януара 2025. року.

З оглядом же НВУ „Руске слово” кнїжки реализує з власних средствох и держава их слабо финансує, реализация Видавательного плану за 2025. рок будзе завишиц од спонзорских, донаторских и проєктних прилївох средствох. НВУ „Руске слово” кажди рок поволує шицких у заєднїци же би нам финансийно помогли видац руски кнїжки.