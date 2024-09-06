На вовторок будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на вовторок 10. септембра, од 9 по 9:30 годзин, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре з часу на час будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.

Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:

Маршала Тита 81-229, 74-216 и бч

Братох Бильня 2-12 и 3-5

ЮНА 121-177, 132-178 и бч

Владимира Назора 60-104, 79-129, 10-20 и 33-39

Йовґена Семана 2-28, 1-47 и бч

Народного фронту 46-78 и 77-113

Войводянских бриґадох 1-7 и 2-30

Фрушкогорска 65-137, 96-192 и бч

Ленїнова 102-150 и 107-239

Лоле Рибара 80-154, 93-219 и бч

Петра Кузмяка 1-33 и 2

Русинска 44

Яши Бакова 1-11 и 6-20

Салаш 54

Бориса Кидрича 97-101 и 100-112

Дюри Кишюгаса 20-26 и 31-35