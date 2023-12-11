На вовторок будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на вовторок 12. децембра, од 10 по 13 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.

Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:

Русинска 95-161, 58-150 и бч

Ленїнова 2-100 и 3-105 и 125-149

Кратка 1-13 и 4-10

Роботнїцка 1-31 и 2-24

Йовґена Сопки 1-61 и 2-60

Сримского фронту 2-36 и 1-41

Янка Тота Боґмека 2-48 и 1-63 и бч

Иву Лоле Рибара 1 и 54 и 59

Треца 19

Сримска бч

Беґельска 3-17 и 24-46

Рибарска 1 и 2-4