На вовторок будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на вовторок 12. децембра, од 10 по 13 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.
Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:
Русинска 95-161, 58-150 и бч
Ленїнова 2-100 и 3-105 и 125-149
Кратка 1-13 и 4-10
Роботнїцка 1-31 и 2-24
Йовґена Сопки 1-61 и 2-60
Сримского фронту 2-36 и 1-41
Янка Тота Боґмека 2-48 и 1-63 и бч
Иву Лоле Рибара 1 и 54 и 59
Треца 19
Сримска бч
Беґельска 3-17 и 24-46
Рибарска 1 и 2-4