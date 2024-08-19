ЗдруженяКултураРутенпресТексти

На вовторок Концерт ансамбла з Польскей

автор М. Афич
автор М. Афич 6 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вовторок, 20. авґуста будзе отримани Концерт лемковского Ансамблу писнї и танцу „Ластовичка” зоз места Прземков зоз Польскей. Концерт будзе отримани у Спортскей гали на 20 годзин, а уход ше нє наплацує.

Ансамл з Польскей на путованю до Греческей, будзе преходзиц през Руски Керестур дзе останє на ноцнїку, а ґу тому Керестурцом подарує и свой наступ.

Приход до Керестура польского ансамблу помогла Руска матка, а понеже нє годзен буц отримани у Доме култури пре очкодовану повалу на бини, Дом култури помогнє у технїчним смислу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Главна награда дoдзелєна керестурскей, а специялна дюрдьовскей шпивацкей...

Дужиянца найвекше бунєвацке швето (фото)

Културна и забавна часц на Дньох керестурскей паприґи...

Представянє публикацийох Рускей матки

Отримана манифестация „Винарска ноц“ (фото)