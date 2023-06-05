На вовторок пошвецанє фундаментох Духовного центру „Емаусˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вовторок 6. мая, на Завитни дзень по юлиянским календаре, после архиєрейскей Служби Божей кир Георгий Джуджар пошвеци фудамент Духовного центру „Емаусˮ.

Кир Георгий з тей нагоди до окремней капсули котра ше кладзе у таких нагодох, положи и Грамоту. То документ з податками хто и кеди започал будову Центру. Владика ше подпише на Грамоту, вєдно зоз присутнима священїками, а копия того значного документу останє у архиви парохиї св. отца Миколя.

На тото збуванє поволани шицки дарователє за котрих будзе заєднїцка молитва, алє и шицки други котри почитую Мацер Божу Водицову. У надїї же заєднїцка молитва шицких присутних вимодлї Божи благослов и благослов Мацери Божей Водицовей, придаваме до рукох Мацери Водицовей и єй на чесц законченє вибудови Духовного центра „Емаусˮ.