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На вовторок пошвецанє фундаментох Духовного центру „Емаусˮ

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 152 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вовторок 6. мая, на Завитни дзень по юлиянским календаре, после архиєрейскей Служби Божей кир Георгий Джуджар пошвеци фудамент Духовного центру „Емаусˮ.

Кир Георгий з тей нагоди до окремней капсули котра ше кладзе у таких нагодох, положи и Грамоту. То документ з податками хто и кеди започал будову Центру. Владика ше подпише на Грамоту, вєдно зоз присутнима священїками, а копия того значного документу останє у архиви парохиї св. отца Миколя.

На тото збуванє поволани шицки дарователє за котрих будзе заєднїцка молитва, алє и шицки други котри почитую Мацер Божу Водицову. У надїї же заєднїцка молитва шицких присутних вимодлї Божи благослов и благослов Мацери Божей Водицовей, придаваме до рукох Мацери Водицовей и єй на чесц законченє вибудови Духовного центра „Емаусˮ.

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