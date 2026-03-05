На вовторок ше положи квеце на памятнїк Тарасови Шевченкови

НОВИ САД – На вовторок, 10. марца на 10 годзин Амбасада України у Републики Сербиї положи квеце на памятнїк Тарасови Шевченкови (Алея Мики Антича, Нови Сад), зоз чим ше означи писательов дзень народзена 9. марец и дзень його шмерци 10. марец.

Истого дня на 11 годзин у Центре ОПЕНС (Деспота Стефана 5, Нови Сад), знагоди 4. рочнїци инвазиї Русиї на Україну, Амбасада України у Сербиї и Делеґация Европскей униї у Сербиї орґанизую отверанє фото-вистави Алє вони ше воздзвигню у слави и моци, хтора приказує моцне визуалне свидоцтво о знїщованю вирских памятнїкох и локалитетох културного нашлїдства у України, хторе виволала воєна аґресия, а тиж наглашує витирвалосц и моц локалних заєднїцох.

После отвераня вистави будзе проєкция виглєдовацкого документарного филма Києв Индепендент Нє ма Бога крем свойого.