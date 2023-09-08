На вовторок схадзка Одбору за образованє

НОВИ САД – Друга порядна схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох будзе отримана на вовторок, 12. септембра на 18 годзин у Новим Садзе, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На Дньовим шоре ше будзе анализовац упис до руских оддзелєньох перших класох у Коцуре, Дюрдьове и Руским Керестуре як и активносци о обновйованю руских ґрупох у оводох у Коцуре и Дюрдьове. Слова будзе и о преслави 270-рокох образованя по руски, 120. рокох предшколского вихованя и 100-рочнїци ґраматики. Тиж ше на схадзки планує информовац членох о виборней настави руского язика у наших местох и учебнїкох, як и о стипендийох за першокласнїкох и ґимназиялцох.