На Закарпатю за блаженого преглашени о. Петро Павло Орос

БИЛКИ (УКРАЇНА) – За цалу грекокатолїцку церкву собота, 27. септембрa, булa историйнa, бо у Мукачовскей грекокатолїцкей епархиї у України, на Закарпатю, у валалє Билки за священомучителя преглашени о. Павло Петро Орос.

Сайт Мукачовскей епархиї дал информацию же Архиєрейску Службу Божу предводзел мукачовски епарх Теодор Мацапула, сослужел кардинал Ґжеґож Рис, папски висланїк, апостолски нунций на України Висвалдас Кульбокас, вельочислени владикове медзи котрима бул и наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар и нашо шестри Служебнїци.

Дзень пред тим, пияток, 750 млади паломнїки по вельким дижджу з места Джубли, хторе 12 километри оддалєне од Билки, ишли пешо вєдно зоз владиком Нилом Лущаком на беатификацию.

Од беатификациї о. Теодора Ромжу, хтора була 2001. року по тераз нїхто нє преглашени за блаженого у Макачовскей епархиї. Беaтификация о. Ороса перша цо ше одбула на Подкарпатю, а на ню пришли на тисячи вирни. Чин беатификациї о. Ороса почал так же пречитана його биоґрафия, вец кардинал Рис пречитал преглашенє папи Лєва XIV, потим винєшени мощи и икона о. Ороса, а мож надпомнуц же грекокатолїцка церква тераз ма пейцох блажених мученїкох – Теодора Ромжу, Павла Петра Ґойдича, Василя Гопку, Мефтода Доминика Трчку и Петра Павла Ороса.

Петро Павло Орос ше народзел у валалє Бири, 14. юлия 1917. року, нєдалєко од Нїредьхази у тедишнєй Австроугорскей монархиї. Його оцец Иван Орос бул грекокатолїцки священїк, мац Елизабета Раковски, а мал и брата Ивана, хтори постал священїк и пре тото бул вигнати на Сибир. Кед мал три роки умар му оцец, а кед Петро мал дзевец роки умарла му мац, та го з братом послали до Подкарпатя до фамелиї о. Олександра Сабу. Одмалючка його живот бул означени зоз крижом през вчасну шмерц родичох, и преселєньом до другей фамелиї. Сам Бог пририхтовал Петра за мисию хтору му одредзел – най приноши радосну вистку тим цо страдаю, хтори страца свою фамелию. Кед забранєна грекокатолїцка церква под час комунистичного режиму, о. Орос служел, кресцел, споведал, давал олїво вноци, путовал од места по место, бо було опасне путовац през дзень. Полиция го била и мучела, а раз ше му официр КҐБ питал, чи вери до Бога, на цо вон гварел же вери и же го люби. Шмерц о. Ороса застала кед умераюцому ношел олїво, 28. авґуста 1953. року.