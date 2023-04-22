На змаганю „Мислиша” Олеґ Катона ше пласовал на републичне

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяр другей класи Основней школи „Петро Кузмяк” Олеґ Катона пласовал ше на републични уровень масовного националного матемтичного змаганя „Мислиша”, котре того року отримане 9. марца – источашнє у шицких школох у Сербиї.

Попри Катону хтори освоєл 1. награду, тиж школяр другей класи Лука Зелич освоєл 3. награду, а похвали достали школярки з истей класи Анастазия Пекич и Кристина Рамач, шицки зоз оддзелєня учительки Верунки Медєши.

На истим змаганю похвалу достала и школярка першей класи Ена Сабадош котра ходзи ґу учительови Маркови Новаковичови.

З керестурскей Школи на змаганю „Мислиша” участвовали 62 школяре од першей по осму класу Основней школи, координовала го професорка Татяна Бучко Рац, а орґанизатор Математичне дружтво Архимедес з Беоґраду.

За вецей як 10 роки як керестурска Школа участвує на змаганю „Мислиша”, першираз же ше дахто пласовал на републични уровень дзе иду лєм школяре цо на школским уровню освоя першу награду, гоч и по други роки було на нїм и наградзованих и похвальованих учашнїкох.

Републичне змаганє з математики „Мислиша” будзе отримане 7. мая у Беоґрадзе.