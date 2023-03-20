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На Зонску смотру рецитаторох пласовал ше и Серґей Дюранїн

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 12 Опатрене

НОВИ САД – У просторийох Диґиталного младежского центру у Новим Садзе вчера отримана Општинска смотра рецитаторох на хторей пласман на зонски ступень змаганя, после школярох зоз Коцура, виборел и Серґей Дюранїн зоз Сримскей Каменїци.

Серґей школяр осмей класи Основней школи „Йован Йованович Змай” зоз Сримскей Каменїци, та ше змагал у штреднїм возросту зоз писню Мирослава Антича „А потим и перша любов” на сербсим язику. Менторка му була наставнїца сербского язика Зорана Ловрич Югас.

Дня 1. априла отрима ше 53. Зонска смотра рецитаторох „Поето народу мойого” у Бачу, покля би требали буц закончени шицки змаганя рецитаторох на општинским уровню.

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