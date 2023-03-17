На зонску смотру рецитаторох пласовали ше двойо зоз Коцура

ВЕРБАС – У сали биоскопу „Югославия”, 11. марца отримана 53. Општинска смотра рецитаторох „Поето народу мойого”, на хторей участвовали школяре зоз цалей општини и були подзелєни до трох катеґорийох: младши возрост (oд 1. пo 4. класу основней школи), стреднї возрост (oд 5. пo 8. класу основней школи) и старши возрост (oд 1. пo 4. класу стреднєй школи).

На смотри участвовали и школяре зоз коцурскей школи „Братство єдинство”: Лара Ґубаш (2. класа), а порихтала ю професорка класней настави Мария Полдруги, Николина Маґоч и Филип Буила (обидвойо 4. класа) их порихтала мср професорка руского язика и литератури Славица Чельовски и Миня Шкрбич (5. класа), порихтала ю професорка сербского язика и литератури Ясминка Олич Илчешин.

На зонску смотру рецитаторох пласовали ше школяре IV-1 оддзелєня Николина Маґоч, хтора рецитовала писню „Колективна єдинка” и Филип Буила зоз писню „Фантазия”, авторки Меланиї Римар.