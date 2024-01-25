Националне швето означели и школяре у Коцуре

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре прешлого тижня означели Националне швето Руснацох з активносцами вязанима за руски народ.

З нагоди Дня Руснацох, учительки у руских оддзелєньох нїзших класох зоз школярами бешедовали о историї Руснацох, о обичайох и шицким цо значне за нашу руску заєднїцу, а читали и пригодни тексти на тоту тему, як и рижни писньочки.

За дзень означованя Националного швета Руснацох школяре рисовали и направели панои на котрих виложели фотоґрафиї и рисунки вязани за руску прешлосц, народне облєчиво, културу, за живот Руснацох. Тиж, шицки школяре з нагоди того швета вифарбйовали и наш руски герб.

З тима активносцами предходни днї у коцурскей Основней школи прешли у знаку рускей заєднїци и Националного швета Руснацох.