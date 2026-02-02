Националне швето означене и у Вербаше (фото)

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше зоз пригодну програму всоботу, 31. януара означене Националне швето Руснацох.

Святочну програму отворел хор КПД „Карпати” зоз гимну „Боже правде” и святочну шпиванку „Браца Русини”. Числену публику и госцох, присутних членох Националного совиту Руснацох и його предсидателя Стевана Самочету, як и парохох вербаских грекокатолїцких парохийох привитал нови предсидатель Дружтва Василь Дацешин, як и предходни предсидатель, а терашнї заменїк предсидателя Микола Папуґа. Бешедовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета.

Вецей о присельованю Руснацох до Вербасу, їх историї, образованю и култури бешедовала Александра Лендєр Деянович, котра водзела и конферансу того вечара. У реферату котри пречитала на святочносци спомла и як випатра живот Руснацох у Вербаше нєшка, а з тей нагоди надпомла и же КПД „Карпати” уходзи до 36. року свойого иснованя.

У першим блоку програми публика уживала у точкох котри порихтали домашнї, та хор „Карпати” одшпивал ище пар шпиванки, под руководством Санї Копривица и з провадзеньом оркестра „Стари Вербас”. Тиж, 20 школяре котра учи руски язик з елементами националней култури у трох вербаских школох рецитовали стихи по руски, а порихтала их учителька Славица Мали.

У предлуженю програми зоз шпиванку наступела млада Михаела Миклош, а потим и младша шпивацка ґрупа КПД „Карпати” котрих пририхтала тиж Саня Копривица.

Публика зоз громким аплаузом наградзела тих котри участвовали, а домашнї госцом пририхтали закуску и ошвиженє, та ше друженє и преславйованє Националного швета Руснацох предлужело у приємней атмосфери и бешеди по руски.