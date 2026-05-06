Националне швето Руснацох у Мадярскей

автор Ол. Папуґа, фото: lem.fm
МИШКОЛЦ (МАДЯРСКА) – Вседержавна русинска самоуправа у Мадярскей на соботу, 9. мая у Мишколцу у Боршодско-абовскей-земплинскей жупаниї, орґанизує Русинске националне швето, хторе кажди рок орґанизованe у другим месце.

Святочносц знагоди Русинского националного швета будзе у Мишколцскей грекокатолїцкей основней школи. Покровитель тей подїї будзе Виктор Крамаренко, нововибрани представитель Русинох у Парламенту Мадярскей.

Швето почнє зоз молитву Акафисту хтори вимодлї о. Ґейза Ючас, ґенерални викар, Мишколцскей грекокатолїцкей епархиї. У програми наступя дзеци зоз Мучоню, и танєчнїки зоз Русинского танєчночо дружтва зоз Мишколцу.

