Националне швето Руснацох преславене у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Централна преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї того року отримана внєдзелю, 21. януара у Дюрдьове.

Преслава почала зоз Вечурню у дюрдьовскей Церкви Рождества Пресвятей Богородици. Потим у будинку Рускей школи отворена вистава „Так Руснаци дараз жили у Дюрдьове”. У медзичаше, нащивителє шветочносци у Дюрдьове мали нагоду окрипиц ше зоз етно стола хтори бул послужени у парохийней сали.

Шветочна академия Централней преслави Националного швета Руснацох отримана у Велькей сали Задружного дома. Сала була полна, а на шветочносци були вельочислени представителє и чолни особи руских институцийох, орґанизацийох и здруженьох, як и представителє дружтвено-политичного живота зоз републичного, покраїнского и локалного уровня власци, дипломатскей заєднїци и Церкви.

На Академиї наступели Церковни хор „Розанов”, Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, як и реномовани солисти з того нашого валалу – шпиваче Марко Радишич, Вера Салонски и Мирела Тимко. Стихи дюрдьовского писателя Владимира Кочиша пречитал наградзовани млади рецитатор Иван Молнар. Национални оркестер под руководством Мирослава Папа мал свой окремни музични сеґмент у програми, а тиж и провадзел учашнїкох Академиї, як и домашнї Оркестер КУД „Тарас Шевченко”.

Програма, рахуюци концепт, учашнїкох и репертоар була конципована традицийно, а акцент єй бул визначиц приступ ґу чуваню и интерпретованю рускей култури яки ше пестує у Дюрдьове, насампредз у домашнїм КУД „Тарас Шевченко”.

После Академиї у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” були коктел и друженє з музику за учашнїкох и нащивительох Централней преслави Националного швета Руснацох.