Националне швето Руснацом винчовали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Винчованки з нагоди Националного швета Руснацох до Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре сциговали и прейґ телеграмох и електронскей пошти.

Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ винчовало Руснацом у Сербиї националне швето и на руским язику зоз словами: „ Зоз нагоди ютрейшей централней преслави Националного дня Руснацох у Републики Сербиї Министерство за людски, меншински права и дружтвени диялоґ припаднїком русинскей националней заєднїци винчує их националне швето.” а цали текст можеце пречитац на тим линку.

Швето винчовала и Агнетка Балатинац, представнїца рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї, а тиж и Драґолюб Малович, предсидатель Националного совиту чарногорскей националней меншини, як и Филип Проник предсидатель Националного совиту українскей националней меншини.