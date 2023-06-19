Национални совит и Руска матка у Министерстве за людски и меншински права

БЕОҐРАД – На вимогу предсидателя Рускей матки проф. др Михайла Фейсу, министер за людски, меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов, штварток, 15. юния приял делеґацию Рускей матки и Националного совиту рускей националней меншини, у хторей бул предсидатель Националного совиту Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса.

Одход до Министерства за людски, меншински права и дружтвени диялоґ бул насампредз, пре догварку о наиходзацим Шветовим конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох хтори будзе у авґусту у НовимНацио Садзе. Орґанизованє такого велького сходу делеґатох зоз дзевец державох, хторих будзе коло 150, приноши вельо спокуси, окреме финансийни понеже обецани средства з рижних институцийох помали сцигую, а даєдни обецани, а нє будзе их.

У розгварки министер Жиґманов визначел же Конґрес важни Руснацом, алє и Републики Сербиї, розуми спокуси хтори провадза меншински заєднїци у очуваню националного идентитета, та ресорне министерство поможе як годно и анґажує ше у потримовки.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац упознал министра Жиґманова зоз актуалнима случованями у нашей заєднїци, у наших валалох и о наших наиходзацих фестивалох.