Национални совит Руснацох на Округлим столє

БЕОҐРАД – Округли стол на тему „Процес европских интеґрацийох и политика спрам меншинох” отримани 12. октобра у Беоґрадзе, у орґанизациї Академскей инициятиви „Форум 10” з Нового Пазару, а з потримовку Фонда за отворене дружтво.

На сходзе присуствовали представителє нєзависних институцийох, националних совитох (НС) националних меншинох и цивилного дружтва. Медзи представителями НС були и предсидателє Националного совиту Руснацох и його Вивершного одбору Йоаким Рац и Желько Ковач, а и представителє НС Словацох, Бунєвцох, Горватох, Бошнякох и Ашкалийох.

Циль Округлого стола бул же би ше оможлївело спатриц и анализовац потерашнї ефекти односно проблеми и препреченя у запровадзованю политикох унапрямених на унапредзеню правох националних меншинох у контексту актуалного процесу европских интеґрацийох. А шицко тото же би ше спатрело зоз угла меншинских заєднїцох, як и же би ше видзело як чече диялоґ коло актуалного процесу виробку и прилапйованя Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох.

У дискусиї участвовал и предсидатель нашого Националного совиту Йоаким Рац. По його словох заключенє Округлого стола було же єст злєпшаня у шицких сеґментох, алє ше муши намагац и водзиц диялоґ и з державу и з цивилним сектором же би ше то злєпшало.