Национални совит Руснацох нащивел Любомир Медєши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит Руснацох (НСР) у своїх просторийох у будинку Замок, 1. октобра нащивел дакедишнї визначни руски друштвено-политични роботнїк и директор НВУ „Руске слово” Любомир Медєши, хтори тераз жиє у Канади. Привитал го предсидатель НСР Йоаким Рац, а стретнуце було конструктивне.

Предсидатель Рац Медєша упознал з роботу НСР, яки ма инґеренциї, зоз чим ше занїма, з якима проблемами ше зочує, яки можлїви ришеня. Тиж пречерали искуства як Медєши дакеди робел, и указали ше даяки заєднїцки идеї коло заєднїцкей роботи з Руснацами у Канади.

Як заключели, можебуц єст и 1500 Руснацох у Саскачевану, Онтарию и Алберти, углавним досц значне число, зоз хторима би могло обновиц контакти, та бешедоване на яки способ, и же би евентуално могли робиц даяки заєднїцки акциї.

У тим може помогнуц и Медєши бо ма вельо искуства, а робел и на зазберованю Руснацох у Канади.