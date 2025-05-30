Национални совит потвердзел Одлуки Вивершного одбору

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду, 28. мая була отримана порядна 33. схадзка Националного совиту на котрей потвердзени предклади одлукох зоз Вивершного одбору – меновани члени управних одборох и надпатраюцих одборох Руского народного тетару „Петро Ризнич Дяда”, Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и НВУ „Руске слово”. Попри тим, на место директора Театру меновани потерашнї директор Славко Орос.

До Управного одбору (УО) Тетару меновани Янко Лендєр зоз Вербасу за предсидателя и члени Таня Арва Планчак, Владимир Варґа, Адриана Надь Барна и Мая Зазуляк Гарди, шицки штверо зоз Руского Керестура. Надпатраюци одбор будзе у составе Мария Майхер, Весна Еделински и Михайло Шовш, шицки тройо зоз Руского Керестура. Попри тим, на схадзки надпомнуте же на Театру остава же би оформел роботне цело Уметнїцки совит котри будзе задлужени за програмску дїялносц, а же плановане же би його члени були представителє рускей заєднїци зоз наших местох.

До УО ЗКВР за менованє предложени Покраїнскей Влади – Желько Ковач зоз Руского Керестура за предсидателя, и члени Любица Отич зоз Дюрдьова, Дюра Гарди и Ана-Мария Рац, обидвойо зоз Нового Саду, и Марина Хома тиж зоз Нового Саду як представителька занятих.

До УО НВУ „Руске слово” меновани шейсц члени фаховцох зоз рускей заєднїци – Златица Няради зоз Петроварадину за предсидательку, и члени Мирослава Даждиу зоз Нового Саду, Любомир Папуґа зоз Коцура, Силвия Орос Барна зоз Руского Керестура, Ваня Дула зоз Дюрдьова, и о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова. Зоз шора занятих членїци УО буду Блажена Хома Цветкович зоз Сримскей Каменїци, Татяна Чулум зоз Футоґу, и Марина Джуджар зоз Руского Керестура. Надпатраюци одбор тей установи предлужи роботу у истим составе як и у прешлим мандату – Борис Маґоч, Любка Малацко, и Славица Фейса спред колективу, шицки тройо зоз Нового Саду.

На початку схадзки предискутоване и о активносцох медзи двома схадзками, дзе визначени проблеми коло будинку Дома култури Руски Керестур, формованя першей класи по руски у Дюрдьове, алє и нащива министра Дему Беришу.

Национални совит принєсол и одлуку о розришованю членїци НО Дома култури Руски Керестур Ґабриєли Саянкович пре зраженє интересох, понеже є од децембра прешлого року членїца Општинскей ради. Нови член НО будзе Михайло Шовш, дипломовани економиста.

Потим, потвердзени и вецей Одлуки котри принєсол ВО, а котри ше одноша на розподзельованє средствох по конкурсох зоз висших уровньох, та потримовки за менованє членох и руководзацих особох установох, институцийох котри маю таку обовязку ґу рускей заєднїци.