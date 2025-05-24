Вивершни одбор НСР мал схадзку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох (НСР), вчера 23. мая була отримана схадзка Вивершного одбору (ВО) на котрей принєшени предклади Одлукох котри буду точки дньового шора за идуцу схадзку НСР.

Вивершни одбор дал предклади за розришованє и менованє на функцию директора, розришованє и менованє предсидателя и членох Управного одбору (УО) и предсидателя и членох Надпатраюцого одбору (НО) Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

Потим дати предклад за розришованє и менованє нових членох и предсидателя УО Заводу за културу войводянских Руснацох, и предклад за розришованє и менованє нових членох и предсидательох УО и НО Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Попри тим, прилапени и записнїки зоз предходних схадзкох и потвердзени Одлуки зоз нїх. На схадзки були присутни штверо од пейц членох ВО – предсидатель Славиша Сабадош, Стеван Самочета, Микола Кухар и Славица Катона.