НОВИ САД – Коло поладня завалєло ше надкрице на уходзе до Желєзнїцкей станїци, пренєсли локални медиї.

Такой ше почало зоз розчисцованьом и скланяньом надкрица, а екипи наглей помоци, огньогасни служби и городских комуналних подприємствох були на терену. Настрадалим указана перша помоц.

Место нєщесца нащивел городоначальнїк Нового Саду Милан Дюрич виражел огромну жаль же ше тота траґедия случела и же шицки городски служби робели и робя зоз полним капацитетом и положени су на розполаганє державним службом.

Стреха нє була часц реконструкциї у рамикох роботох на обнови станїци як часц проєкту вибудови швидкей гайзибанскей драги Нови Сад – Суботица, сообщели Инфраструктури желєзнїци Сербиї.

Пре нєщесце зоз Заводу за трансфузию креви апелую на гражданох же би ше одволали давателє креви бо хвильково резерви креви нултей и А кревовей ґрупи зменшани.