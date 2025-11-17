РутенпресСпортТексти

Нафтаґас лєпши як керестурски рукометашки

автор Д. Барна
автор Д. Барна 21 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу, 15. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел дзевяте першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Нафтаґас” зоз Елемиру и зазначел пораженє, та резултат бул 21:39 (7:23).

За ЖРК „Русин” бавели: Єлена Фейди, Аня Сендерак, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди.

Ґоли за екипу Русина дали: Кяра Будински (8), Андрияна Штранґар (6), Сабина Планчак (3), Хана Будински (2), Йована Шилованович (1) и Николина Гарди (1).

Екипу Русина на стретнуцу водзели Мирослав Виславски и Доминика Планчак.

У идуцим, дзешатим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Ади процив екипи ЖРК „Халас Йожеф 2”.

