Нафтаґас лєпши як керестурски рукометашки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу, 15. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел дзевяте першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Нафтаґас” зоз Елемиру и зазначел пораженє, та резултат бул 21:39 (7:23).
За ЖРК „Русин” бавели: Єлена Фейди, Аня Сендерак, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди.
Ґоли за екипу Русина дали: Кяра Будински (8), Андрияна Штранґар (6), Сабина Планчак (3), Хана Будински (2), Йована Шилованович (1) и Николина Гарди (1).
Екипу Русина на стретнуцу водзели Мирослав Виславски и Доминика Планчак.
У идуцим, дзешатим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Ади процив екипи ЖРК „Халас Йожеф 2”.