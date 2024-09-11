Нагадує ше богату програму на преслави Националного швета

НОВИ САД – На першей схадзки Орґанизацийного одбору за преславу Националного швета Руснацох, вовторок, 10. септембра у просторийох Заводу за културу войводянаских Руснацох (ЗКВР) у Новим Садзе, представена програма хтору пририхтую Руснаци у Сримскей Митровици. Програмски сеґменти подобни яки були и по тераз, медзитим шветочносц будзе богатша.

На схадзки були присутни скоро шицки члени Одбору – директор ЗКВР Саша Сабадош, предсидатель Здруженя Руснацох у Сримскей Митровици Владимир Балащак, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, предсидатель Управного одбору ЗКВР Серґей Тамаш, Звонко Беднар, Олеся Балач, Аня Делач и Златко Рамач.

Представяюци програму означованя швета Владимир Балащак гварел же би програма була отримана соботу, 18. януара, почала би зоз литурґию, а вец будзе и етно стол за хтори задлужени Здруженє женох зоз Бикичу. Потим будзе вистава малюнкох и етнолоґийней збирки и шветочна академия у будинку театру у Сримскей Митровици.