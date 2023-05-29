Нагода за полни одпуст и друженє

БЕОҐРАД – У Церкви св. Кирила и Методия у Беоґрадзе всоботу, 27. мая зоз Службу Божу, хтору служел парох о. Иґор Вовк, преславени Кирбай.

Тот Кирбай бул барз святочни и прето же першу причасц прияла беоґрадска парохиянка Яна Бучко, чийо родичи по походзеню з Руского Керестура, а жию у Беоґрадзе.

Апостол читал Филип Суботич, шпивали присутни на Служби, хторим помагал Александар Планкош. Наказовал фра. Илия зоз римокатолїцкей церкви, а сослужели фра. Маринко Пеїч и Стипе Филипович капелан Церкви Христа краля.

Кирбай винчовал Ґаврило Ґрбан зоз Канцелариї за вири при Министерству правди Влади Републики Сербиї, медзи госцами бул и амбасадор України Володимир Толкач.

После кирбайскей Служби Божей бул аґапе и друженє, а свою монодраму одбавел ґлумец зоз Сримскей Митровици Владимир Балащак.