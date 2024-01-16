Наградa Дринґацкого союз Сербиї додзелєна за кобулу Парма Ферм

РУСКИ КЕРЕСТУР – Иван Медєши и його кобула Парма Ферм мали наисце успишну сезону за собу, насампредз, достали награду за найуспишнєйше гарло у Сербиї за 2023. рок. Попри того красного резултата, и Борис Нович, котри вожел кобулу Парма Ферм, алє и други конї, достал награду Златна кациґа за найлєпшого вожача за 2023. рок, а рок закончел зоз 28 побидами.

Найуспишнєйши гарла у сезони за 2023. рок: Парма Ферм (РС) – 26 боди, Брено Лаумар (ИТ) – 25 боди, Касиус Комо (ИТ) – 16 боди.

Од кеди почал робиц зоз кобулу Парма Ферм, вона победзовала на шицких обегованьох 2023. року. Лєм на єдним була треца, а и тото обегованє було пробованє же як ше знайдзе у моцнєйшей конкуренциї, єднокласним обегованю.

Найуспишнєйши вожаче у сезони за 2023 рок: Борис Нович (28), Деян Катанич (26), Бранислав Мукич (19)

Од шицких єденац обегованьох у 2023. року, котри Борис Нович вожел кобулу Парма Ферм, зазначел дзешец перши места и єдно треце место:

1. (Одри Ел Дорс – Суботица) – перше место зоз часом 1:17:8,

2. Мемориял (Предраґ Пеїн – Браца) – перше место зоз часом 1:14:7,

3. (Мерцедес – Бенз КУП) – треце место зоз часом 1:17:2,

4. (Ивандан) – перше место зоз часом 1:14:7,

5. (Фармтек – Лютомер – Словения) – перше место зоз часом 1:16:1,

6. Занатлиї, привреднїки и польопривреднїки – перше место,

7. Мемориял (Шулкич Владан) – перше место,

8. (Стиґ) – перше место зоз часом 1:15:0,

9. (Джими Комерц д.о.о. – Приґревица) – перше место зоз часом 1:16:9,

10. (Ганибал) – перше место,

11. Ресторан (Ґодо – Зомбор) – перше место зоз часом 1:14:5.

Иван Медєши и кобула Парма Ферм 2023. року вкупно освоєли 3.807 боди зоз обегованьох.